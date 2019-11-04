Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 64,03 (+0,26) Quote, 01 ноя, 12:29
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 71,48 (+0,29) Quote, 01 ноя, 12:29
Семьям погибших на танкере «Залив Америка» выплатят по ₽1 млн Общество, 04:08 Посольство России осудило Би-би-си за съемки фильма о деле Скрипалей Политика, 03:42 Климкин предложил «назло всем» сделать из Украины державу Политика, 03:22 Билли Айлиш и Тэйлор Свифт получили главные награды европейского MTV Общество, 03:01 Конгрессмен с Гавайев обвинила Трампа в желании отнять нефть у сирийцев Политика, 02:58 Трамп сообщил об «очень хороших» отношениях с Россией и Украиной Политика, 02:25 Додон поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинева Политика, 02:12 Банки посчитали завышенными ожидания Saudi Aramco от IPO Бизнес, 02:03 В Евростате назвали самую опасную страну Европейского союза Общество, 01:51 Соревнование по здоровому эгоизму: годовая подписка на Амедиатеку РБК и Renault, 01:27 Главу McDonald’s уволили за любовную связь с сотрудницей компании Бизнес, 01:23 В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде Общество, 01:18 Российские инспекторы проведут наблюдательный полет над Германией Политика, 01:02 Головин не помог «Монако» избежать поражения в Сент-Этьене Спорт, 00:59
Политика ,  
0 
Климкин предложил «назло всем» сделать из Украины державу

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал «назло всем, кто не верит» в страну, сделать из нее державу. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Таким образом бывший глава украинского внешнеполитического ведомства отреагировал на публикацию газеты The Washington Post, в которой сообщалось о «неукротимой ненависти» президента США Дональда Трампа к Украине.

Климкин допустил, что американский лидер не считает Украину государством.

«Главное, чтобы мы поверили в себя», — заявил бывший глава украинского МИД, призвав «назло и к несчастью всех, кто не верит» в Украину построить из нее державу.

Как сообщала The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих сотрудников администрации Трампа, одной из причин «ненависти» американского лидера является «сговор с демократами», в который, как считает президент США, вступил Киев, чтобы не дать Трампу победить на выборах в 2016 году. По данным газеты, в мае этого года три советника президента США пытались убедить его, что новый президент Украины Владимир Зеленский является заслуживающим поддержки Вашингтона союзником, однако Трамп выступал против. В начале ноября президент США заявил журналистам о своих «очень хороших» отношениях с Украиной.

Теги: Павел Климкин, Украина, США
Материалы по теме
WP сообщила о «неукротимой ненависти» Трампа к Украине
Политика
Адвокат Трампа заявил о доказательствах влияния Украины на выборы в США
Политика
Трамп сообщил об «очень хороших» отношениях с Россией и Украиной
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter