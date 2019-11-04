Климкин предложил «назло всем» сделать из Украины державу

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал «назло всем, кто не верит» в страну, сделать из нее державу. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Таким образом бывший глава украинского внешнеполитического ведомства отреагировал на публикацию газеты The Washington Post, в которой сообщалось о «неукротимой ненависти» президента США Дональда Трампа к Украине.

Климкин допустил, что американский лидер не считает Украину государством.

«Главное, чтобы мы поверили в себя», — заявил бывший глава украинского МИД, призвав «назло и к несчастью всех, кто не верит» в Украину построить из нее державу.

Как сообщала The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих сотрудников администрации Трампа, одной из причин «ненависти» американского лидера является «сговор с демократами», в который, как считает президент США, вступил Киев, чтобы не дать Трампу победить на выборах в 2016 году. По данным газеты, в мае этого года три советника президента США пытались убедить его, что новый президент Украины Владимир Зеленский является заслуживающим поддержки Вашингтона союзником, однако Трамп выступал против. В начале ноября президент США заявил журналистам о своих «очень хороших» отношениях с Украиной.