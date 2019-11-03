WP сообщила о «неукротимой ненависти» Трампа к Украине

В качестве одной из причин такого отношения собеседники газеты назвали «сговор с демократами», в который, по мнению Трампа, вступили власти Украины, чтобы не допустить его победы на выборах в 2016 году

Дональд Трамп (Фото: Manuel Balce Ceneta / Associated Press)

Президент США Дональд Трамп с первых дней пребывания на этом посту испытывал по отношению к Украине «неукротимую ненависть». Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации американского лидера.

«Мы никогда не могли этого понять, — заявил изданию бывший высокопоставленный чиновник Белого дома, комментируя отношение Трампа к Украине. — Были обвинения в том, что они [власти Украины] каким-то образом работали с кампанией Клинтон. Были обвинения, что они могли навредить ему. Он просто ненавидел Украину».

Собеседники газеты также заявили, что в мае трое советников Трампа встретились с ним в Белом доме, пытаясь убедить его в том, что новый президент Украины Владимир Зеленский является союзником, который заслуживает поддержки со стороны Вашингтона. Однако, сообщили источники, знакомые с ходом встречи, Трамп выступал против. Он объяснил это тем, что украинские власти «вступили в сговор с демократами», чтобы не допустить его победы на выборах в 2016 году, и «пытались его уничтожить».

Как пишет газета, глава Минэнерго США Рик Перри заверил Трампа, что новый украинский лидер отличается от других. Однако президент США в ответ на это заявил, что власти Украины — «ужасные, коррумпированные люди».