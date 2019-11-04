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Трамп сообщил об «очень хороших» отношениях с Россией и Украиной

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него «очень хорошие» отношения с Россией, Украиной и Китаем. Об этом он сообщил во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома, передает Fox News.

«Люди не понимают, я способен хорошо ладить (с другими странами)», — заявил президент США.

Политика
WP сообщила о «неукротимой ненависти» Трампа к Украине

Ранее The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих сотрудников администрации Трампа сообщила, что президент с первых дней пребывания на пост испытывает «неукротимую ненависть» к Украине. В качестве одной из причин подобного отношения источники газеты называли «сговор с демократами», в который, по мнению американского лидера, вступили украинские власти, чтобы не допустить победы Трампа на президентских выборах в США в 2016 году.

Теги: Дональд Трамп, Россия, Украина
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