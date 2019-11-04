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Кандидат от социалистов стал лидером на выборах мэра Кишинева

Во втором туре выборов мэра столицы Молдавии Кишинева лидирует представитель Партии социалистов Ион Чебан, следует из данных экзитполов.

Согласно предварительной информации Центральной избирательной комиссии страны, за Чебана отдали свои голоса 53,22% избирателей. Его соперник, кандидат от проевропейского блока Acum («Сейчас») Андрей Нэстасе получает 46,78% голосов.

По данным jurnal.md, после обработки более 70% голосов Чебан получает 53,83% голосов, Нэстасе — 46,18%.

Ранее, во время брифинга, состоявшегося после закрытия избирательных участков, Чебан выразил уверенность в своей победе.

«Нам удалось убедить жителей Кишинева в том, что у нас лучшая программа и самая лучшая команда», — заявил он.

Как сообщили в ЦИК Молдавии, во втором туре выборов мэра Кишинева приняли участие более 650 тыс. избирателей.

В июле в Молдавии отправили в отставку вице-мэра столицы Руслана Кодряну и его заместителя Нистора Грозаву. Причиной такого решения стали «незаконные действия, плохое управление муниципальными делами», а также отсутствие перспективы в вопросе ремонта дорог.
 

Теги: Молдавия, Кишинев, выборы
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