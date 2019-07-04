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Политика ,  
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В Молдавии отправили в отставку врио мэра Кишинева

Муниципальный совет Кишинева отправил в отставку исполняющего обязанности мэра города Руслана Кодряну и его заместителя Нистора Грозаву, сообщает Unimedia. За это решение проголосовали 36 советников из 51.

Как заявил председатель Либеральной партии Ион Чобан, причиной отставки Кодряну и Грозаву стали «незаконные действия, плохое управление муниципальными делами, незаконные постройки и отсутствие перспективы ремонта дорог».

Временно исполняющим обязанности мэра назначен секретарь муниципального совета Адриан Талмач.

За несколько часов до голосования Кодряну написал в своем Facebook, что «не держится за должность», отмечает портал Timpul. «Кресло мэра пустует с 2018 года», — написал он и добавил, что согласился исполнять обязанности главы города только потому, что «городом должны были управлять, а проблемы людей должны решаться вне политики и личных интересов».

Позднее в ходе брифинга для журналистов Кодряну заявил, что «Кишинев должен управляться независимо от всех политических спекуляций», передает Radio Chisinau. Он также выразил готовность оказать помощь новой администрации.

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Кодряну стал врио мэра Кишинева в апреле 2018 года. Его назначили после отставки предыдущего главы города Дорина Киртоакэ. В мае 2017 года он и еще несколько работников городского управления были арестованы сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией из-за скандала, связанного с платными парковками.

В Молдавии продолжается политический кризис, связанный с противостоянием Демократической партии с коалицией, возглавляемой социалистами. Экс-лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк в России обвиняется в руководстве наркосиндикатом. 

Теги: Кишинев, Мэр, отставка
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