В аэропорту Кишинева начались обыски по делу о сдаче в концессию

В аэропорту Кишинева начались обыски по делу о сдаче в концессию

В международном аэропорту Кишинева начались обыски по делу о его сдаче в концессию в 2013 году. Об этом сообщает deschiede.md со ссылкой на пресс-секретаря Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Кэтэлину Богонос.

В ведомстве сообщили, что обыски проводятся по адресам, связанным с уголовным делом о концессии. По данным Генпрокуратуры, также должны были состояться обыски в доме депутата Демократической партии Молдавии (ДПМ) Влада Чеботаря.

Ранее исполняющий обязанности генпрокурора страны Думитру Робу обвинил Чеботаря и депутата от партии «Шор» Петру Жардана в использовании служебного положения в процессе сдачи в концессию международного аэропорта Кишинева. 19 сентября Чеботарь был лишен депутатской неприкосновенности, 20 сентября юридическая комиссия по назначениям и иммунитету разрешила снять неприкосновенность с Жардана.

В Генпрокуратуре страны лишение депутатов иммунитета назвали необходимой мерой для начала уголовного преследования. По данным ведомства, Жардан, в 2012–2014 годы являвшийся директором аэропорта, использовал свое служебное положение для «создания необходимых условий» для концессии, а Чеботарь, в 2013 году назначенный замминистра транспорта, участвовал в «имитации процедуры конкурса».