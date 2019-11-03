В Турции задержали руководителя тренировочного лагеря боевиков ИГ

В Турции сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя тренировочного лагеря ИГ («Исламское государство», террористическая организация, запрещенная в России), где проходили подготовку от 1,5 тыс. до 2 тыс. иностранных боевиков в год. Об этом сообщили в МВД, передает Anadolu.

Задержанный мужчина также собирал деньги для группировки под видом «закята» (обязательный ежегодный налог для мусульман). Помимо него сотрудники МВД задержали еще шесть человек, подозреваемых в участии в ИГ. Так, двое из них отвечали за поставку оружия и материально-техническое обеспечение тренировочных лагерей группировки. Операцию провели одновременно в провинциях Османие, Стамбул, Газиантеп, Килис и Бурса.

27 октября президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, он подорвал себя во время спецоперации американских военных в Сирии. ИГ подтвердило гибель своего лидера. Новым главарем террористической организации стал Аби Ибрахим аль-Хашеми аль-Кураши.