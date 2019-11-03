Трамп раскритиковал работу властей Калифорнии по ликвидации пожаров

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом проделал «ужасную работу» по ликвидации лесных пожаров в штате, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте.

«С первого дня нашей встречи я говорил ему, что он должен «чистить» лесную подстилку независимо от того, что его боссы, экологи, требуют от него», — написал Трамп. Он раскритиковал Ньюсома и за то, что он постоянно просит помощи у федеральных властей. Трамп призвал прекратить подобное поведение и привести дела в Калифорнии в порядок, отметив, что в других штатах пожары не доходят до таких размеров.

Он предложил использовать в Калифорнии воду из рек, которые впадают в Тихий океан. «Это нужно сделать немедленно. Калифорния остро нуждается в воде, и вы можете получить ее прямо сейчас!» — подытожил Трамп.

Пожары в американском штате распространились с начала октября. В Калифорнии зарегистрировали несколько очагов, крупнейший из которых назвали «Клещ». 27 октября, власти Калифорнии сообщили об эвакуации 180 тыс. жителей из-за стихии.