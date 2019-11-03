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В Раде не увидели прогресса по закону об особом статусе Донбасса

Верховная рада Украины не разрабатывает новый закон об особом статусе Донбасса, заявила депутат и глава комитета по вопросам интеграции с Евросоюзом Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью газете «Сегодня».

Закон об особом статусе территории парламент Украины принял в 2014 году, но тогда не ввел его в действие. Нынешний закон истекает в конце этого года. Депутат напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о принятии «формулы Штайнмайера» 1 октября и тогда же заявил, что новый законопроект разработает Верховная рада с привлечение заинтересованных сторон. «Прошел месяц. Ни стейкхолдеров, ни вовлеченности, ни дискуссии в парламенте об этом, ни некоей рабочей группы, ни инициирования рассмотрения той же Временной следственной комиссией, которую по инициативе фракций ЕС и «Голос» создали в парламенте», — заявила Климпуш-Цинцадзе. Она предположила, что Зеленский и его офис в конце декабря предложат в парламенте свою версию закона. «Ну и, видно, они рассчитывают, что монобольшинство без обсуждений его примет», — заявила депутат.

В начале октября в Минске Украина и делегации ОБСЕ, России и самопровозглашенных ДНР и ЛНР подписали «формулу Штайнмайера», устанавливающую порядок проведения выборов в Донбассе и введение особого статуса территории. Документ предусматривает и разведение сил на линии соприкосновения, которое началось 29 октября. Отвод войск назывался одним из условий проведения встречи лидеров стран «нормандской четверки» (с участием России, Украины, Франции и Германии).

Теги: Верховная рада, Украина, Донбасс, особый статус
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