Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями

Бывший глава города Грозного Ислам Кадыров извинился за жестокое обращение с задержанными во время своего пребывания на посту, отметив, что поводом для этого послужили последствия перенесенных операций. Об этом, как передает ТАСС, он заявил в ходе прямого эфира в своем Instagram.

«Я никого током не пытал, хотел лишь напугать их, чтобы они остановились, поскольку тысячи грозненцев страдали от мошенников, квартирных аферистов. От их действий я как мэр был опозорен перед руководством, поскольку отвечал за все», — передает слова Кадырова агентство.

По словам бывшего мэра, он перенес множество операций после аварий, последствия которых стали причиной для подобных действий. «Мне 29 раз делали наркоз, говорили пройти лечение и реабилитацию, но я думал, что поступаю правильно, помогаю людям», — сказал он. «Мне перед собой сегодня стыдно», — сказал он.

Ислам Кадыров руководил Грозным в 2012-2015 годы, после чего занял должность главы администрации президента и правительства республики. 25 октября полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями города во время пребывания на посту. Как сообщал телеканал, к задержанным Ислам Кадыров применял электрошокер и угрожал им ложными обвинениями.