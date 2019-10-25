Полиция Чечни проверит экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

Полиция Чечни начала проверку в отношении экс-мэра столицы республики Ислама Кадырова после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями Грозного во время пребывания на посту. Об этом сообщил в эфире телеканала «Грозный» замначальника уголовного розыска городского управления МВД Саламбек Мутиев, передает «РИА Новости».

По словам Мутиева, в ведомство поступили материалы, послужившие основанием для начала проверки. Как сообщает телеканал, видео полиции передали журналисты «Грозного», материалы были записаны личной пресс-службой экс-градоначальника. По данным телеканала, общий хронометраж видеоматериалов составляет около восьми часов.

По данным «Грозного», «с задержанными Ислам Кадыров часто разговаривал с применением электрошокера», а также использовал методы психологического воздействия, включая угрозы ложных обвинений.

Ислам Кадыров занимал пост мэра Грозного с 2012 по 2015 годы. Ранее он руководил министерством имущественных и земельных отношений Чечни, а также являлся заместителем председателя правительства республики. В 2015 году Ислам Кадыров стал руководителем администрации президента и правительства региона.