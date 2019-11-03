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Верховный лидер Ирана заявил об ослабших за 40 лет США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сообщил, что его страна делала все возможное, чтобы противостоять США, и за четыре десятилетия после исламской революции 1979 года Тегеран «во многих случаях смог загнать в угол и ослабить» Вашингтон. Выдержки из речи опубликованы на официальном сайте.

По словам Хаменеи, агрессия США в отношении Ирана с годами только «становилась все более дикой и вопиющей». Из речи Хаменеи следует, что с 1979 года США предприняли все известные им «враждебные действия против иранского народа, включая перевороты, этнические провокации, разжигание сепаратизма, санкции».

«Запрет на переговоры основан на твердой логике. Он блокирует проникновение врага, показывает миру величие Исламской Республики и уничтожает ложное величие США в глазах всего мира. Некоторые думают, что переговоры решат проблемы. Это на сто процентов неправильно», — объяснил Хаменеи позицию отказа от любых переговоров, высказанную им ранее.

Отношения Вашингтона и Тегерана обострились после решения США восстановить действие санкций в ноябре 2018 года. До этого США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном, который предполагал, что Тегеран ограничит свою ядерную программу в обмен на отказ стран — участниц соглашения от санкций против него.

В мае, реагируя на действия США, иранские власти также заявили о частичном отказе соблюдать условия ядерного соглашения.

Теги: Иран, США, Аятолла
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