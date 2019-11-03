Татьяна Навка ответила на вопрос о разнице доходов с Песковым

Жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка в интервью «Фонтанке» ответила на вопрос, чувствует ли ее супруг себя ущемленным при их разнице в доходах: за 2018 год двукратная чемпионка мира по фигурному катанию заработала в 17 раз больше мужа.

«Нет, мой муж себя не чувствует ущемленным с такой-то женой! Он счастлив, рад и доволен», — сказала Навка. Она отметила, что Песков живет в гармонии с собой и очень любит свою работу. «Все в порядке у нас», — добавила Навка.

На вопрос, не хотела бы она стать политиком, фигуристка отметила, что это не близкая ей сфера. «Мое — это творчество и работа с детьми», — сказала она.

В 2017 году Навка заработала 200,3 млн руб. и по размеру доходов обошла других жен сотрудников президентской администрации. По итогам следующего года фигуристка сохранила свое лидерство: ее доход составил 218,6 млн руб., Песков задекларировал 12,8 млн руб.