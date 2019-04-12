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Норникель ₽16 872,56 (+17,02%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+14,94%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Доходы власти ,  
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Песков сообщил о продаже купленной в ипотеку квартиры Навки в США
Супруга пресс-секретаря президента Татьяна Навка стала самой богатой из жен кремлевских чиновников в 2018 году. Как рассказал Дмитрий Песков РБК, Навка продала купленную в ипотеку квартиру в США, но на ее доходах это не сказалось
Дмитрий Песков и Татьяна Навка (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка сохранила лидерство в списке самых богатых супругов кремлевских чиновников. В 2018 году, как и в позапрошлом, ее доход оказался самым большим.​

Это следует из деклараций о доходах и имуществе чиновников администрации президента. Они были опубликованы в пятницу, 12 апреля.

Доход Навки в 2018 году составил 218,6 млн руб. Годом ранее она заработала 200,3 млн руб.

При этом в собственности у Навки не оказалось автомобиля Lexus RX 350, который значился в декларации за 2017 год. Два других автомобиля (Mercedes-Benz CL 63 AMG, Mercedes-Benz GLE 63), а также мотовездеход Yamaha в ее собственности остались.

В отличие от деклараций предыдущих лет, в нынешней не указана квартира Татьяны Навки в США. «Квартира была в ипотеке. Теперь она продана, и банк вернул свои деньги», — пояснил РБК Дмитрий Песков. Он уточнил, что квартира была продана по цене ипотеки и дохода от ее продажи нет.

По словам пресс-секретаря президента, квартира у его супруги «была только де-юре». «У нас, если ты берешь квартиру в ипотеку, она числится на банке, а в США — на тебе. Поэтому де-юре квартира числилась на ней, но де-факто этой квартиры у нее никогда не было, потому что она (Навка) уехала из Америки, приехала жить в Россию, и квартира так и осталась висеть в этой ипотеке». Недвижимость была продана сейчас, потому что Татьяне Навке «пришлось этим заниматься самой», пояснил Песков РБК. На вопрос, за какую сумму была продана недвижимость, он не ответил.

Три других квартиры, российских, в собственности у супруги пресс-секретаря президента сохранились.

Сам Песков задекларировал доход в 12,8 млн руб.

Второе по доходам место среди супругов кремлевских чиновников занимает жена полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова — в 2018 году она заработала 17,7 млн руб.

На третьем месте — супруга начальника Управления по общественным связям и коммуникациям Александра Смирнова, которая заработала 14,4 млн руб.

Авторы: Наталья Галимова, Дада Линделл
Теги: Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Декларации 2018
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