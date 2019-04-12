Песков сообщил о продаже купленной в ипотеку квартиры Навки в США

Супруга пресс-секретаря президента Татьяна Навка стала самой богатой из жен кремлевских чиновников в 2018 году. Как рассказал Дмитрий Песков РБК, Навка продала купленную в ипотеку квартиру в США, но на ее доходах это не сказалось

Дмитрий Песков и Татьяна Навка (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка сохранила лидерство в списке самых богатых супругов кремлевских чиновников. В 2018 году, как и в позапрошлом, ее доход оказался самым большим.​

Это следует из деклараций о доходах и имуществе чиновников администрации президента. Они были опубликованы в пятницу, 12 апреля.

Доход Навки в 2018 году составил 218,6 млн руб. Годом ранее она заработала 200,3 млн руб.

При этом в собственности у Навки не оказалось автомобиля Lexus RX 350, который значился в декларации за 2017 год. Два других автомобиля (Mercedes-Benz CL 63 AMG, Mercedes-Benz GLE 63), а также мотовездеход Yamaha в ее собственности остались.

В отличие от деклараций предыдущих лет, в нынешней не указана квартира Татьяны Навки в США. «Квартира была в ипотеке. Теперь она продана, и банк вернул свои деньги», — пояснил РБК Дмитрий Песков. Он уточнил, что квартира была продана по цене ипотеки и дохода от ее продажи нет.