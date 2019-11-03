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Глава Ингушетии сообщил подробности о втором погибшем

Родной брат погибшего руководителя центра «Э» Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева Абдулахмед работал врачом в московской клинике, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов. Накануне неизвестный застрелил мужчин на юго-западе столицы.

Калиматов выразил соболезнования близким погибших, отметив, что гибель братьев Эльджаркиевых — это «большая утрата для всего ингушского народа, их коллег и родных». Калиматов добавил, что Ибрагима Эльджаркиева запомнят как «непримиримого борца с преступностью и защитника мира и безопасности в регионе».

Политика
Убийство в Москве начальника центра «Э» Ингушетии. Главное

Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц), руководитель ведомства Александр Бастрыкин лично проконтролирует расследование. По основной версии, Эльджаркиева могли убить из-за его служебной деятельности.

Теги: Ингушетия, убийство, Москва, врач
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