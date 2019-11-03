Главный кардиолог Москвы ответила на данные об опасном аномальном тепле

Метеочувствительность научно не доказана, до сих пор не удалось найти четкой связи между перепадами атмосферного давления и клиническими проявлениями, заявила РБК главный кардиолог Москвы Елена Васильева. Так она прокомментировала появившиеся ранее в СМИ сообщения об опасности, ожидающей жителей столицы из-за аномального тепла, которое спрогнозировали синоптики на следующей неделе.

По словам Васильевой, есть люди, которые отмечают связь между изменением погоды и своим самочувствием, однако их не так много. «Как правило, это люди, которые уже имеют кардиологические проблемы и проблемы с сосудами, да и среди них таких не более 20%. Еще очень важен элемент ожидания, психологический момент, когда люди ждут изменения погоды и ощущают то изменение артериального давления, которое они в других обстоятельствах и не почувствовали бы», — отметила кардиолог. Она добавила, что обычно и в нормальном состоянии артериальное давление в течение дня колеблется в зависимости от физической нагрузки или эмоций, что в небольшом диапазоне не является патологией. «При повышении же артериального давления утром в покое надо посоветоваться с врачом», — отметила Васильева.

Ранее врач-терапевт Виктор Лившин заявил в интервью газете «Вечерняя Москва», что аномальное ноябрьское тепло отразится на самочувствии жителей центральной части страны. Так, из-за перепада атмосферного давления жители региона могут почувствовать общее недомогание, головные боли, тяжесть в ногах и небольшие изменения зрения. В группе риска, по словам врача, находятся люди, страдающие хроническими заболеваниями и ведущие малоподвижный образ жизни, а также «вегетатики» и диабетики.

Как сообщили синоптики, из-за аномального субтропического тепла с Балканского полуострова метеорологическая зима в столичном регионе перенесется на вторую половину ноября. Наиболее высокая температура ожидается во вторник, 5 ноября: столбик термометра поднимется до 8–13 градусов тепла днем и до плюс 5–10 градусов ночью.