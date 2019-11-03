Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 64,03 (+0,26) Quote, 01 ноя, 12:29
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 71,48 (+0,29) Quote, 01 ноя, 12:29
Глава Ингушетии сообщил подробности о втором погибшем Общество, 16:37 Во Франции 140 тыс. домов остались без электричества из-за шторма Общество, 16:36 Главный кардиолог Москвы ответила на данные об опасном аномальном тепле Общество, 16:20 Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах Общество, 16:15 The Hollywood Reporter назвал самых популярных актеров в социальных сетях Общество, 16:10 Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке Спорт, 15:57 Бурков назвал агрессивным решение Израиля о его экстрадиции в США Политика, 15:53 Коллеги убитого главы центра «Э» Ингушетии назвали его настоящим офицером Общество, 15:42 Захарова обвинила NYT в «подлоге» из-за статьи об американском атташе Общество, 15:39 Развали свой бизнес. Тест РБК и УРАЛСИБ, 15:37 Медведев сравнил стоимость интернета в России и в США с Японией Технологии и медиа, 15:26 В квартире в Ленинградской области взорвался снаряд времен войны Общество, 15:05 В ООН насчитали 3,3 тыс. погибших мирных жителей в Донбассе Политика, 14:55 В самолете Абэ по пути в Таиланд загорелась духовка Общество, 14:35
Общество ,  
0 
Главный кардиолог Москвы ответила на данные об опасном аномальном тепле

Метеочувствительность научно не доказана, до сих пор не удалось найти четкой связи между перепадами атмосферного давления и клиническими проявлениями, заявила РБК главный кардиолог Москвы Елена Васильева. Так она прокомментировала появившиеся ранее в СМИ сообщения об опасности, ожидающей жителей столицы из-за аномального тепла, которое спрогнозировали синоптики на следующей неделе.

По словам Васильевой, есть люди, которые отмечают связь между изменением погоды и своим самочувствием, однако их не так много. «Как правило, это люди, которые уже имеют кардиологические проблемы и проблемы с сосудами, да и среди них таких не более 20%. Еще очень важен элемент ожидания, психологический момент, когда люди ждут изменения погоды и ощущают то изменение артериального давления, которое они в других обстоятельствах и не почувствовали бы», — отметила кардиолог. Она добавила, что обычно и в нормальном состоянии артериальное давление в течение дня колеблется в зависимости от физической нагрузки или эмоций, что в небольшом диапазоне не является патологией. «При повышении же артериального давления утром в покое надо посоветоваться с врачом», — отметила Васильева.

Общество
Синоптики пообещали москвичам «аномальное тепло» 5 ноября

Ранее врач-терапевт Виктор Лившин заявил в интервью газете «Вечерняя Москва», что аномальное ноябрьское тепло отразится на самочувствии жителей центральной части страны. Так, из-за перепада атмосферного давления жители региона могут почувствовать общее недомогание, головные боли, тяжесть в ногах и небольшие изменения зрения. В группе риска, по словам врача, находятся люди, страдающие хроническими заболеваниями и ведущие малоподвижный образ жизни, а также «вегетатики» и диабетики.

Как сообщили синоптики, из-за аномального субтропического тепла с Балканского полуострова метеорологическая зима в столичном регионе перенесется на вторую половину ноября. Наиболее высокая температура ожидается во вторник, 5 ноября: столбик термометра поднимется до 8–13 градусов тепла днем и до плюс 5–10 градусов ночью.

Теги: новости РБК, плохое самочувствие, Москва
Материалы по теме
Синоптики пообещали москвичам «аномальное тепло» 5 ноября
Общество
Синоптики пообещали аномальное субтропическое тепло в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter