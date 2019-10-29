Песков заявил о плюсах контрсанкций для российской экономики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать исследование экономистов о потерях россиян от продовольственного эмбарго, передает корреспондент РБК.

Свою позицию Песков объяснил тем, что «не знаком с деталями научных изысканий и исследований», и назвал контрсанкции «вынужденными мерами». «Нет худа без добра, есть определенные плюсы и для импортозамещения, для развития национальных секторов экономики», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Российские потребители из-за продовольственного эмбарго теряют 445 млрд руб. ежегодно, считают эксперты РАНХиГС и ЦЭФИР. По их данным, всего ежегодные за последние пять лет составили 530 млрд руб.

Россия ввела запрет на импорт отдельных видов продовольственных товаров из США, Норвегии, Австралии, Канады и стран Евросоюза в 2014 году в ответ на санкции из-за ситуации на Украине и присоединения Крыма.