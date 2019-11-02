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Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию

Российский певец Григорий Лепс сожалеет о принятом властями Латвии решении запретить ему въезд в страну. Об этом он сообщил в интервью латвийскому телеканалу LT7.

«Не то чтобы плачу. Ну, жаль!» — заявил певец, отметив, что многие поклонники его творчества в Латвии не смогут вживую услышать его произведения. Лепс также сообщил, что не владеет никакой недвижимостью в стране и, как правило, посещал Латвию с концертами.

Певец заявил, что, если властям страны не нравится исполняемая им композиция «Рюмка водки на столе», ее можно исключить из его концертного репертуара в Латвии.

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Лепсу запретили въезд в Латвию

«Странно, что страдают спортсмены, музыканты из-за того, что политики не могут договориться между собой», — сообщил Лепс, выразив готовность «в любой момент» ответить на все вопросы латвийских властей, если они потребуют от него разъяснений.

Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сообщил о внесении Лепса в список нежелательных лиц. Решение о запрете на въезд в страну объяснили оценкой органа госбезопасности. В мае Лепса внесли в черной список в Литве по причине его «предполагаемых связей с криминальным миром».

Теги: Григорий Лепс, Латвия
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