Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию

Российский певец Григорий Лепс сожалеет о принятом властями Латвии решении запретить ему въезд в страну. Об этом он сообщил в интервью латвийскому телеканалу LT7.

«Не то чтобы плачу. Ну, жаль!» — заявил певец, отметив, что многие поклонники его творчества в Латвии не смогут вживую услышать его произведения. Лепс также сообщил, что не владеет никакой недвижимостью в стране и, как правило, посещал Латвию с концертами.

Певец заявил, что, если властям страны не нравится исполняемая им композиция «Рюмка водки на столе», ее можно исключить из его концертного репертуара в Латвии.

«Странно, что страдают спортсмены, музыканты из-за того, что политики не могут договориться между собой», — сообщил Лепс, выразив готовность «в любой момент» ответить на все вопросы латвийских властей, если они потребуют от него разъяснений.