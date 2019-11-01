Лепсу запретили въезд в Латвию

Российский певец Григорий Лепс внесен властями Латвии в список нежелательных лиц. Об этом сообщил на своей странице в сети Twitter глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

«На основании оценки органа государственной безопасности и п. 2 ст. 61 закона «Об иммиграции» я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Григория Лепсверидзе в список нежелательных лиц Латвийской Республики», — сообщил Ринкевич.

В соответствии с п. 2 ст. 61 латвийского закона «Об иммиграции» иностранец может быть внесен в список лиц, въезд которым в Латвийскую Республику запрещен, в том случае компетентные государственные учреждения имеют основание полагать, что иностранный гражданин создает угрозу для государственной безопасности или общественного порядка либо по прибытии в Латвию может препятствовать досудебному расследованию или работе правоохранительных учреждений в раскрытии преступного деяния.

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