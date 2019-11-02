Правозащитник рассказал об убитом в Москве главе Центра «Э» Ингушетии

Работающий на Кавказе сотрудник «Комитета против пыток» Константин Гусев в беседе с РБК рассказал, что в свое время начальник центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, застреленный 2 ноября в Москве, давал в суде показания по делу о пытках в ингушском центре «Э».

«В суде он вел себя хамски, самоуверенно, нагло, допускал оскорбления в адрес людей по местным адатам», — вспоминает правозащитник. По его словам, осужденный за пытки предшественник Эльджаркиева Альберт Хамхоев «очень сильно перегнул палку в отношении местного населения», и Эльджаркиев эту ошибку повторил: «То же чувство самоуверенности и вседозволенности. И тот, и другой были людьми, которые даже визуально не производили впечатление служителей закона», — считает Гусев.

По мнению правозащитника, враги у Эльджаркиева могли быть не только среди местных силовиков или преступных кланов, но и по бизнес-линии. «Человек на такой должности в Ингушетии может заниматься строительством, гидросооружениями, он может влиться в абсолютно любую должность, далекую от экстремизма. В регионе для полицейского чиновника такого уровня работа — это дай бог 20% заработка», — сказал Гусев.