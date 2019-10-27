СМИ узнали о разгоне протестующих в Ираке спецназом

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди направил на разгон массовых антиправительственных акций протеста в Багдаде и эн-Насирии бойцов элитной контртеррористической службы страны, передает Reuters.

Спецназу приказали «использовать все необходимые меры» для прекращения митингов, отмечает агентство. Бойцы захватили контрольные точки вблизи центральной городской площади Тахрир в Багдаде и начали разгонять протестующих. В эн-Насирии сотрудники спецназа арестовали десятки демонстрантов, сообщили в полиции. По информации агентства, в ходе двухдневных беспорядков в Ираке погибли 67 человек, еще сотни получили ранения.

Протесты в Ираке проходят с октября. За неделю митинги переросли в беспорядки и охватили 12 провинций страны. Демонстранты недовольны бедностью, безработицей и коррупцией. Для разгона протестующих полиция использовала слезоточивый газ. Всего в ходе беспорядков, по данным правозащитников ООН, пострадали более 2 тыс. человек.