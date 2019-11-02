В теракте на турецко-сирийской границе погибли 13 человек

В теракте на турецко-сирийской границе погибли 13 человек

13 человек погибли и несколько десятков были ранены в результате теракта в пограничном с Турцией городе Талль-Абьяд на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.

Среди погибших есть дети. Взрыв произошел на рынке в центральной части города. Бомба находилась в припаркованной машине. Раненые были доставлены в больницы района Акчакале турецкой провинции Шанлыурфа.

В Министерстве национальной обороны Турции вину за теракт возложили на боевиков курдской группировки YPG. По информации ведомства, ранены 20 человек.

Anadolu утверждает, что, несмотря на то что курдские повстанцы должны были покинуть Талль-Абьяд после соглашения между Турцией и США от 17 октября, они продолжают нападения в разных районах города.

26 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности новой военной операции на границе с Сирией. По его словам, Анкара зачистит регион, если курдские формирования «Отряда народной самообороны» (YPG) и «Рабочей партии Курдистана» сами не покинут его.