СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) из-за публикации роликов, в которых дети беседуют на «сексуальные темы» со взрослыми. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, видео были размещены на одном из интернет-ресурсов. Как сообщили в СК, организатора видеосъемки допросили, сейчас следователи устанавливают круг потерпевших.

В СК подтвердили «РИА Новости», что речь идет о ролике на YouTube, в котором дети интервьюируют гея. По данным агентства, проверку видео в силовых структурах инициировал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Ранее об уголовное деле сообщал «Дождь» со ссылкой на Telegram-канал координатора «Правозащиты Открытки» Валентины Дехтяренко. По данным телеканала, речь идет о ролике, опубликованном на YouTube-канале Real Talk. Сейчас видео недоступно на YouTube. В ролике несколько детей, в возрасте около 10–13 лет беседуют с мужчиной, который называет себя геем. Он отвечает на их вопросы о своей ориентации.

«Ранее всех участников съемок вызывали в полицию, в том числе родителей детей, которые принимали участие в съемках. Мамы как минимум двоих детей рассказали, что сотрудники полиции угрожали лишением родительских прав, а домой к ним приходили органы опеки. Хотя сами родители не имеют никаких претензий к съемкам», — утверждает Дехтяренко.