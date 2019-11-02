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Минздрав установил рекомендованный уровень потребления соли для россиян

В России установлена новая суточная норма потребления соли. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

По его словам, глава Минздрава Вероника Скворцова подписала приказ и внесла изменение в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания. Уровень потребления соли в документе приведен в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ советует употреблять не более 5 г соли в сутки. Речь идет не о добавке, которую используют для досаливания пищи, а обо всей соли, поступающей в организм человека. По словам Салагая, в действительности норма ВОЗ превышается в полтора-два раза.

Также замминистра напомнил о нескольких способах сократить потребление соли: убрать солонки со стола, перестать есть сильно соленые закуски и выбирать продукты с низким содержанием соли.

В приказе главы Минздрава отмечается, что вся соль согласно рекомендациям ВОЗ должна быть йодирована.

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В апреле Минздрав опубликовал рекомендации по правильному питанию. Тогда ведомство посоветовало чаще заменять мясо рыбой, птицей и бобовыми, а сахар — медом или сухофруктами. Также ведомство посоветовало есть не менее 500 г овощей и фруктов в день и использовать растительное масло вместо майонеза при заправке салатов.

Теги: Минздрав, Вероника Скворцова, соль
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