Медведев поручил изменить продуктовую корзину россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ответственным ведомствам проработать вопрос о постепенном переходе на новый вариант потребительской корзины. Поручение опубликовано на сайте правительства.

Базовый набор должен позволять составить из него «рацион здорового питания различных групп населения», говорится в документе.

Потребительская корзина — примерный набор товаров, характеризует типичный уровень месячного потребления человека или семьи. Министерства и ведомства используют этот набор для расчета прожиточного минимума.

В России в потребительскую корзину входят хлеб, картофель, овощи, фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясо, рыба, молоко, яйца, масло, соль, чай и специи.

Постепенный переход на новую корзину планируют провести с 2021 года. Поручение разработать новый вариант корзина дано Минэкономразвития, Минтруду, Роспотребнадзору и Минфину.