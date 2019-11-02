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Орешкин оценил будущее торговой сделки США и Китая

Торговая сделка между США и Китаем стабилизирует ситуацию в мировой экономике на ближайшее время. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, сообщает ТАСС.

«Заключение соглашения на ближайшее время, на ближайший квартал, год, может быть, два ситуацию стабилизирует», — сказал он.

По его словам, мировой экономике уже нанесли непоправимый ущерб, поэтому экономические агенты закладывают возможный негативный сценарий в свои ожидания. Орешкин высказал мнение, что эскалации конфликта до выборов в США не будет. Министр добавил, что рано или поздно противоречия между системами двух стран выйдут на поверхность.

Политика
Трамп заявил о «значительной первой фазе» в торговой сделке с Китаем

Накануне торгпредство США и Минфин Китая добились прогресса по некоторым вопросам, касающимся заключения временного торгового соглашения. Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Пекин планировал попросить Вашингтон отказаться от введения новых тарифов на китайские товары на сумму $156 млрд с 15 декабря и отменить уже наложенные пошлины в размере 15% на товары стоимостью $125 млрд.

Американский лидер Дональд Трамп уже согласился отменить повышение пошлин, введенное с 15 октября на китайские товары на $250 млрд. Он обещал заключить первую фазу торгового соглашения, которая охватывает 60% от сделки. Трамп отмечал, что стороны ищут новую площадку, так как саммит АТЭС в Чили, где планировали подписать соглашение, отменили.

Теги: Максим Орешкин, Минэкономразвития, Китай, сделка
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