В Уфе семь студентов отравились в столовой колледжа

В Уфе семерых студентов одного из колледжей госпитализировали с отравлением, после того как они поели в столовой образовательного учреждения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на минздрав Башкирии.

Как заявили в ведомстве, их состояние оценивается как средней тяжести. О каком именно колледже идет речь, там не уточнили.

РБК направил запрос в пресс-службу минздрава Республики Башкортостан.

Как сообщают «Вести-Башкортостан» со ссылкой на источник в медицинских кругах, отравились студенты-первокурсники Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства. По словам самих пострадавших, они почувствовали недомогание после того, как поели в столовой.