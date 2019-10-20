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В Уфе семь студентов отравились в столовой колледжа

В Уфе семерых студентов одного из колледжей госпитализировали с отравлением, после того как они поели в столовой образовательного учреждения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на минздрав Башкирии.

Как заявили в ведомстве, их состояние оценивается как средней тяжести. О каком именно колледже идет речь, там не уточнили.

РБК направил запрос в пресс-службу минздрава Республики Башкортостан.

Как сообщают «Вести-Башкортостан» со ссылкой на источник в медицинских кругах, отравились студенты-первокурсники Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства. По словам самих пострадавших, они почувствовали недомогание после того, как поели в столовой. 

Общество
В Уфе 15 человек отравились шаурмой

В Башкирском колледже архитектуры и строительства на звонки РБК не ответили.

В середине сентября в Уфе шаурмой отравились 15 человек — десять взрослых и пять детей. Госпитализировали 14 человек. Как сообщили в Роспотребнадзоре, у всех пострадавших обнаружен золотистый стафилококк. По данным надзорного ведомства, источником распространения инфекции стал сотрудник торговой точки.

Теги: Уфа, отравление
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