Школьник ударил своего ровесника ножом в Ленобласти

Следователи начали проверку, после того как 14-летний подросток получил ножевое ранение в городе Кудрово. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Ленинградской области.

По предварительным данным, между двумя подростками произошел конфликт на одной из улиц Кудрово. Инцидент случился вечером 1 ноября. В результате один из них получил травмы головы и лица, а второй — колото-резаное ранение живота.

Школьников госпитализировали. По данным медиков, они в удовлетворительном состоянии.

Следователи планируют выяснить условия проживания и обучения участвовавших в конфликте подростков, а также дадут оценку деятельности органов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.