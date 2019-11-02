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Школьник ударил своего ровесника ножом в Ленобласти

Следователи начали проверку, после того как 14-летний подросток получил ножевое ранение в городе Кудрово. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Ленинградской области.

По предварительным данным, между двумя подростками произошел конфликт на одной из улиц Кудрово. Инцидент случился вечером 1 ноября. В результате один из них получил травмы головы и лица, а второй — колото-резаное ранение живота.

Школьников госпитализировали. По данным медиков, они в удовлетворительном состоянии.

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Следователи планируют выяснить условия проживания и обучения участвовавших в конфликте подростков, а также дадут оценку деятельности органов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Портал 47news со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что в полицию обратилась 15-летняя школьница. Она рассказала, что восьмиклассник ударил своего ровесника ножом. По данным издания, через полчаса нападавшего задержали у него дома.

В середине октября в московской школе №1862 произошла драка между двумя учениками. Один из мальчиков получил телесные повреждения. Полиция начала проверку. Мать пострадавшего школьника Маргарита Шкода сообщала РБК, что причиной конфликта стало сообщение в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, ее сын отправил сообщение случайно, за что извинился.

Теги: Ленобласть, школьник, драка, ножевое ранение
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