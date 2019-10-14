Полиция начала проверку после избиения шестиклассника в московской школе

Полиция начала проверку после избиения шестиклассника в московской школе

Полиция проводит проверку по факту драки двух учеников московской школы №1862, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«В данный момент по заявлению ведется проверка в соответствии со ст. 144 УПК РФ (порядок рассмотрения сообщения о преступлении)», — заявили в ведомстве.

Мать потерпевшего мальчика Маргарита Шкода сообщила РБК, что подала заявление в полицию из-за конфликта в школе, в результате которого мальчик получил телесные повреждения — травму носа. Шкода объяснила, что причиной конфликта, приведшего к драке, стало сообщение «ВКонтакте». «Мой сын отправил [сообщение] одному из мальчиков. При этом он отправил случайно, потом извинился перед ним, и тот это подтверждает, но, по его собственным словам, ему все равно на эти извинения», — заявила она.

В ответ на запрос РБК департамент образования и науки города Москвы со ссылкой на директора школы №1862 Александра Ульянова сообщил, что по факту конфликта проводится проверка.

По словам Ульянова, участниками конфликта были восьмиклассник и шестиклассник учебного заведения, в результате драки пострадал один из мальчиков. «Администрация школы незамедлительно вызвала бригаду скорой помощи и сообщила о случившемся родителям», — заявил он.