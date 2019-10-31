В школе Первоуральска опровергли драку учеников на расовой почве

Информация о драке на расовой почве между темнокожим мальчиком и другими подростками в школе № 2 Первоуральска не соответствует действительности. Об этом сообщила директор учебного учреждения Елена Исупова радиостанции «Говорит Москва».

По словам Исуповой, никаких признаков расизма «не наблюдалось», а «небольшая конфликтная ситуация» произошла еще месяц назад во время игры.

«Сейчас они дружат и общаются. Маленьким детям все равно: черный, зеленый ты или синий. У них нет предрассудков», — заявила директор школы.

Также Исупова рассказала, что мама темнокожего мальчика намерена подать иск в суд на журналистов, которые исказили информацию.

Информация о том, что в школе № 2 Первоуральска произошел конфликт с дракой на расовой почве между темнокожим учеником и другими школьниками, появилась в группе «Инцидент. Первоуральск» в социальной сети «ВКонтакте» 29 октября. После этого об этом написали СМИ: в частности, Znak.com сообщил о проводимой в связи с этим проверкой учебного заведения.