По Крымскому мосту проехали 8 млн автомобилей

За полтора года работы Крымского моста по нему проехали 8 млн автомобилей. Об этом РБК сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

В их числе оказались 103 тыс. автобусов и 795 тыс. грузовиков. В августе 2019 года наблюдатели зафиксировали наибольшую месячную интенсивность движения в обе стороны. Всего за месяц по мосту проехал 1 млн машин.

Рекордным оказалось 12 августа — за сутки мостом воспользовались почти 36 тыс. автомобилей.

В инфоцентре рассказали, что чаще всего по мосту проезжают жители Крыма, Краснодарского края и туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Московской, Ленинградской, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Самарской и Калужской областей.