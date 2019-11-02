Медведев поддержал переход на расчеты в нацвалютах между странами ШОС

Медведев поддержал переход на расчеты в нацвалютах между странами ШОС

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что необходимо проработать предложение Казахстана о переходе на расчет в нацвалютах в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает ТАСС.

«Это хорошая инициатива, ее нужно проработать», — сказал он на заседании совета глав правительств членов ШОС.

Медведев добавил, что также важно уделять внимание сотрудничеству в таких традиционных отраслях, как энергетика. По его словам, невозможно опираться только на сырьевой экспорт, поэтому нужно заниматься разработкой возобновляемых источников энергии и энергоэффективностью.

В конце июня российский президент Владимир Путин предложил главам стран БРИКС перейти на расчеты в нацвалютах. По его словам, работа по их внедрению является перспективной. Он заявлял, что интеграция платежных систем государств-участников, а также создание независимого канала обмена сообщениями между нацбанками государств БРИКС может повысить безопасность финансовых операций и укрепить устойчивость банковских систем к внешнему воздействию.