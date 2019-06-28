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Путин предложил странам БРИКС перейти на расчеты в нацвалютах

Президент России Владимир Путин предложил лидерам стран БРИКС активнее использовать расчеты в национальных валютах. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе заседания стран БРИКС на полях саммита стран G20, открывшегося в японской Осаке, сообщает «РИА Новости».

«Перспективной представляется совместная работа по внедрению практики использования в международных расчетах национальных валют наших государств», — сказал российский президент.

Он сообщил, что интеграция платежных систем государств БРИКС и создание независимого канала обмена сообщениями между национальными банками смогли бы повысить безопасность финансовых операций. «Это способствовало бы и укреплению устойчивости банковских систем государств БРИКС к внешнему воздействию», — заявил Путин.

Россия положительно оценивает расширение операционной деятельности Банка развития, который уже финансирует 35 инвестиционных проектов на общую сумму более $9 млрд, отметил президент. По его мнению, вопрос расширения состава акционеров банка нужно решать поэтапно: сначала утвердить формулу расчета квот для претендентов и необходимые регламентирующие документы, а затем обеспечить сбалансированное региональное представительство.

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5 июня после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Путин заявил о намерении Москвы и Пекина развивать практику расчетов в нацвалютах. Он сообщил, что стороны заключили соглашение о расширении использования в двусторонней торговле рублей и юаней.

Позднее источники «Известий» сообщили, что ВТБ и Торговый банк Китая будут осуществлять российско-китайские расчеты в национальных валютах. По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакова, одним из вариантов механизма взаиморасчетов может стать создание «шлюзов» между российским и китайским аналогами SWIFT.

Теги: Владимир Путин, БРИКС, расчет в нацвалютах
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