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В Кемерово человек погиб при пожаре в центре утилизации отходов

В Кемерово загорелись производственно-складские помещения, в результате чего погиб один человек и еще один пострадал. Об этом сообщает «РИА Новости».

В региональном главке МЧС агентству рассказали, что пожар произошел в помещениях в районе Химпрома. Площадь возгорания составила 800 кв. м. Его тушат более 70 человек и 23 единицы техники.

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В пресс-службе областного Центра медицины катастроф отметили, что произошли взрыв и пожар. Один мужчина погиб, а второй получил отравление продуктами горения легкой степени, а также раны кистей. Он отказался от госпитализации, добавили в центре. На месте работают две бригады скорой помощи.

«РИА Новости» сообщает, что следователи начали проверку. По данным регионального следственного управления, пожар произошел в ООО «Сибирский центр утилизации». В пресс-службе ведомства рассказали, что рабочие разгружали контейнеры с мусором, и в это время началось возгорание.

Накануне в подмосковном Чехове загорелся склад с древесиной. Площадь пожара составила 1,7 тыс. кв. м. В результате никто не пострадал.

Теги: Кемерово, пожар, склад
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