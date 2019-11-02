В Кемерово человек погиб при пожаре в центре утилизации отходов

В Кемерово человек погиб при пожаре в центре утилизации отходов

В Кемерово загорелись производственно-складские помещения, в результате чего погиб один человек и еще один пострадал. Об этом сообщает «РИА Новости».

В региональном главке МЧС агентству рассказали, что пожар произошел в помещениях в районе Химпрома. Площадь возгорания составила 800 кв. м. Его тушат более 70 человек и 23 единицы техники.

В пресс-службе областного Центра медицины катастроф отметили, что произошли взрыв и пожар. Один мужчина погиб, а второй получил отравление продуктами горения легкой степени, а также раны кистей. Он отказался от госпитализации, добавили в центре. На месте работают две бригады скорой помощи.

«РИА Новости» сообщает, что следователи начали проверку. По данным регионального следственного управления, пожар произошел в ООО «Сибирский центр утилизации». В пресс-службе ведомства рассказали, что рабочие разгружали контейнеры с мусором, и в это время началось возгорание.