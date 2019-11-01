В Петушках загорелись торговые ряды на площади 1,5 тыс. кв. м

В Петушках загорелись торговые ряды на площади 1,5 тыс. кв. м

В городе Петушки Владимирской области загорелись торговые ряды, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Информация о возгорании на улице Вокзальная поступила спасателям в 11:26 мск. Согласно открытым данным, загоревшиеся магазины находятся недалеко от железнодорожной станции Петушки.

В главке МЧС рассказали «РИА Новости», что в 13:22 пожар локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м, а затем ликвидировали.

В Екатеринбурге в торговом центре «Ботаника Молл» загорелось потолочное покрытие в бутике. В результате из здания эвакуировались 320 человек, никто не пострадал.