В Подмосковье загорелся склад с древесиной на площади 1,7 тыс. кв. м

В Подмосковье загорелся склад с древесиной на площади 1,7 тыс. кв. м

В Подмосковье загорелся склад с древесиной, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«Чехов, улица Комсомольская, владение 3. Второй ранг пожара объявлен в 9:32. Эвакуация не проводилась, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет», — заявили в ведомстве.

По данным подмосковного главка, возгорание локализовали на площади 1,7 тыс. кв. м. В его тушении участвуют 56 пожарных и 15 единиц техники.

В начале октября в подмосковном поселке Чисмена загорелась квартира в многоэтажном жилом доме, после чего пожар перекинулся на другие этажи. Погибли пять человек, среди которых четверо детей, еще трое пострадали.