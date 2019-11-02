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Экс-сенатор заявил о выходе из предвыборной гонки за пост президента США

Бывший член палаты представителей конгресса Бето О'Рурк заявил о прекращении своей компании по выдвижению кандидатом в президенты от Демократической партии в 2020 году. Об этом он написал в своем Twitter.

«Наша кампания всегда была направлена на то, чтобы видеть ясно, говорить честно и действовать решительно. В этом духе позвольте объявить, что буду служить стране иначе, нежели кандидат (в президенты) или номинант (на это место)», — говорится в тексте сообщения.

О'Рурк также призвал своих сторонников поддержать других демократов, участвующих в предвыборной гонке, чтобы помочь им «исцелить истерзанную» действующим президентом страну.

В сентябре Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио также отказался от участия в выборах президента США в 2020 году в качестве кандидата от Демократической партии.В июле из предвыборной гонки вышел демократ Эрик Суолуэлл.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. О своих планах участвовать в них заявили бывший вице-президент США Джо Байден и губернатор штата Монтана Стив Баллок. От Консервативной партии в выборах намерен принять участие действующий глава государства Дональд Трамп.

Теги: Демократическая партия США, выборы президента, США
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