Пассажир SSJ-100 с отказавшим двигателем описал момент посадки в Тюмени

Пассажир лайнера SSJ-100, экстренно севшего в тюменском аэропорту из-за отказа двигателя, рассказал ТАСС о том, как сработал экипаж самолета во время ЧП.

По словам Андрея Макарова, ставшего очевидцем возникновения аварийной ситуации, при посадке стюардессы и пилот инструктировали всех пассажиров.

«Все реагировали спокойно», — подчеркнул он.

Макаров добавил, что при разгоне и отрыве самолета от взлетной полосы, сразу же почувствовались толчки, которые повторялись несколько раз. Затем пассажиры поняли, что воздушное судно перестало набирать высоту. «Командир сказал, что мы вырабатываем топливо и возвращаемся в «Рощино». Языков пламени мы не видели», — добавил очевидец.

В пятницу, 1 ноября, Sukhoi Superjet-100 компании «Ямал», направлявшийся из Тюмени в Санкт-Петербург совершил экстренную посадку из-за поломки левого двигателя. В авиакомпании заявили, что в турбину самолета залетела птица. Никто из пассажиров и членов экипажа в результате инцидента не пострадал. Уральская транспортная прокуратура инициировала проверку соблюдение норм орнитологического обеспечения в тюменском аэропорту.



