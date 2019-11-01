Пассажиры аварийно севшего SSJ-100 в Тюмени прилетели в Петербург

Пассажиры аварийно севшего SSJ-100 в Тюмени прилетели в Петербург

Самолет с пассажирами аварийно севшего в Тюмени SSJ-100 прибыл в Санкт-Петербург, следует из данных табло аэропорта Пулково.

Резервный борт, вылетевший из Тюмени в 22:10 (20:17 мск), приземлился в 23:17 по московскому времени.

Ранее в пятницу, 1 ноября, лайнер, следовавший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту Рощино из-за нерабочего левого двигателя. Причиной сбоя послужила попавшая в турбину птица, сообщили в авиакомпании «Ямал».

Уральская транспортная прокуратура намерена выявить соответствие норм орнитологического обеспечения в тюменском аэропорту. Также следственный комитет инициировал доследственную проверку в связи с происшествием.

