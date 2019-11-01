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Появилось видео посадки с SSJ-100 с отказавшим двигателем в Тюмени

Очевидцы засняли момент экстренной посадки Sukhoi Superjet-100 компании «Ямал» из-за отказавшего в работе левого двигателя самолета. Запись разместил портал 72.ru.

На кадрах видно, как в вечернее время суток самолет приземляется в аэропорту Рощино.

1 ноября выполняющий рейс из Тюмени в Санкт-Петербург самолет совершил аварийную посадку в аэропорту вылета спустя полтора часа движения. По данным компании «Ямал», которой принадлежит лайнер, самолет был вынужден приземлится из-за попадания птицы в его левую турбину. Ни один из 80 пассажиров и четверых членов экипажа не пострадал. В связи с инцидентом Уральская транспортная прокуратура инициировала проверку соблюдения норм орнитологического обеспечения в аэропорту Тюмени.

Теги: SSJ 100, Тюмень, ямал
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