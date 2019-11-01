Росреестр устранил последствия сбоя в работе сервисов в Подмосковье

Последствия технического сбоя в работе подмосковного Росреестра устранены, сообщается на сайте федеральной службы.

«В настоящий момент работа осуществляется в штатном режиме. Высокий темп обработки и используемые возможности Росреестра по экстерриториальной регистрации прав позволили рассмотреть около 100 тыс. накопленных пакетов документов», — говорится в сообщении.

Сбой в работе сервисов Росреестра в Московской области произошел в начале сентября. У пользователей возникли проблемы с заказом выписок из реестра. В службе объяснили случившееся техническими неполадками в работе информационных систем, из-за которых сроки оказания услуг увеличились.

25 октября глава Минэкономразвития Максим Орешкин, отвечая на вопрос читателей РБК о задержках в регистрации сделок с недвижимостью в Подмосковье, заявил, что в Росреестре обещали устранить все проблемы к 1 ноября. «Всегда возникает очередь, сразу ее не уберешь, она потихонечку рассасывается, коллеги пообещали, что к 1 ноября эта очередь рассосется. Они держат руку на пульсе», — сказал он.