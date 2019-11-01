Резервный борт забрал пассажиров из Тюмени после инцидента с SSJ100

Резервный борт с пассажирами вылетел из тюменского аэропорта Рощино после отказа двигателя у Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) авиакомпании «Ямал», сообщили РБК в справочной службе аэропорта.

«Резервный самолет вылетел, все пассажиры на борту, кроме семи человек, все спокойно. Вылетел в 22:10», — сообщили в справочной службе Рощино. В аэропорту уточнили, что семь человек отказались от полета и возвратили билеты.

Ранее, в пятницу, следующий из Тюмени в Санкт-Петербург самолет сел в аэропорту Рощино после нескольких кругов над городом. Это произошло из-за отказа одного из двигателей. Позднее в авиакомпании «Ямал» сообщили, что причиной отказа двигателя стало попадание в него птицы. В самолете находились 83 пассажира и четверо членов экипажа. О пострадавших не сообщалось.



После экстренной посадки СК начал доследственную проверку, сообщили РБК в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

