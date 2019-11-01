Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 64,03 (+0,26) Quote, 12:29
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 71,48 (+0,29) Quote, 12:29
СК показал видео севшего в Тюмени с отказавшим двигателем SSJ-100 Общество, 21:45 Помогите бизнесменам открыть свое дело. Игра РБК и HUAWEI, 21:33 Садовничий прокомментировал дело аспиранта МГУ Мифтахова Общество, 21:28 Прокуратура решила проверить меры по отгону птиц после инцидента с SSJ100 Общество, 21:28 Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров к 2030 году Политика, 21:02 Резервный борт забрал пассажиров из Тюмени после инцидента с SSJ100 Общество, 20:55 «Сафмар» Гуцериева назвал фальшивкой материал Reuters о долге в ₽1 трлн Бизнес, 20:53 Школа как социум: гран-при Rybakov Prize в $1 млн Партнерский материал, 20:45 Стрелявшего в сослуживцев рядового отправили в караул в нарушение приказа Общество, 20:40 Появилось видео пожара в жилом доме в центре Москвы Общество, 20:30 Название трассы Москва — Казань решили определить голосованием Общество, 20:25 В Якутии начали проверку видео с управляющей пассажирским Ан-24 девушкой Общество, 20:20 Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий Общество, 20:19 Минкультуры попросило сократить показы иностранного кино 4 ноября Технологии и медиа, 20:09
Общество ,  
0 
Резервный борт забрал пассажиров из Тюмени после инцидента с SSJ100

Резервный борт с пассажирами вылетел из тюменского аэропорта Рощино после отказа двигателя у Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) авиакомпании «Ямал», сообщили РБК в справочной службе аэропорта.

«Резервный самолет вылетел, все пассажиры на борту, кроме семи человек, все спокойно. Вылетел в 22:10», — сообщили в справочной службе Рощино. В аэропорту уточнили, что семь человек отказались от полета и возвратили билеты.

Общество
«Ямал» назвал птицу причиной отказа двигателя севшего в Тюмени SSJ-100

Ранее, в пятницу, следующий из Тюмени в Санкт-Петербург самолет сел в аэропорту Рощино после нескольких кругов над городом. Это произошло из-за отказа одного из двигателей. Позднее в авиакомпании «Ямал» сообщили, что причиной отказа двигателя стало попадание в него птицы. В самолете находились 83 пассажира и четверо членов экипажа. О пострадавших не сообщалось.

После экстренной посадки СК начал доследственную проверку, сообщили РБК в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.
 

Теги: Тюмень, самолет, новости РБК, Superjet
Материалы по теме
SuperJet с отказавшим двигателем сел в Тюмени
Общество
У Superjet отказал двигатель после вылета из Тюмени
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter