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Зеленский выступил за усиление сотрудничества с НАТО в Черном море

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о заинтересованности Украины в усилении взаимодействия с НАТО в Черном море, сообщается на сайте главы государства.

По его словам, в Киеве ожидают поддержки предложения Украины практических шагов по имплементации Черноморского пакета НАТО, принятого в апреле. «Нам необходимо совместно усиливать способности ВМС Украины в этом важном для нас регионе», — добавил Зеленский.

29 октября в порт Одессы зашли четыре минных тральщика НАТО из Испании, Болгарии, Румынии и Италии. Согласно официальным сообщениям, корабли прибыли с мирным визитом и пробудут в украинском порту неделю. На следующий день в Одессу прибыла делегация НАТО во главе с Столтенбергом.

21 октября в одесский порт были доставлены два американских патрульных катера типа Island: Р190 и Р191. Они предназначены для работы в Черном и Азовском морях в составе украинских ВМС.

Теги: Владимир Зеленский, НАТО, Украина
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