Путин обсудил с Совбезом строительство международных газопроводов

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсудил реализацию крупных международных проектов по строительству газопроводов, передает корреспондент РБК.

Кроме того, на встрече затронули текущие внутрироссийские вопросы и состоявшееся накануне в Женеве первое заседание Конституционного комитета Сирии. Участники позитивно оценили итоги встречи комитета и выразили надежду, что работа будет продолжаться без давления третьих государств.

30 октября Дания выдала разрешение на прокладку газопровода «Северный поток-2» по континентальному шельфу страны. Теперь компания-оператор Nord Stream 2, подконтрольная «Газпрому», сможет закончить проект до конца 2019 года. Дания стала последней страной, выдавшей разрешение на строительство — его ждали с апреля 2017 года.

«Северный поток-2» — газопровод мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию, который будет проходить по дну Балтийского моря.