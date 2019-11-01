В Екатеринбурге эвакуировали более 300 человек из-за пожара в ТЦ

В Екатеринбурге эвакуировали более 300 человек из-за пожара в ТЦ

В Екатеринбурге из-за пожара в здании торгового центра «Ботаника-Молл» эвакуировали 320 человек. Об этом сообщает главное управление МЧС по Свердловской области.

Информация о возгорании поступила спасателям в 10:30 по местному времени (8:30 мск). Загорелось потолочное перекрытие в бутике на втором этаже торгового центра на площади в 1 кв. м.

Персонал ТЦ потушил огонь до прибытия пожарных. Из здания самостоятельно эвакуировались 320 человек. В результате происшествия никто не пострадал.

24 октября на юге Москвы в торговом центре на улице Ленинская Слобода, 26 произошло тление жировых отложений в вентиляционной системе. В МЧС сообщили, что люди самостоятельно покинули здание ТЦ. По информации СМИ эвакуировались от 300 до 900 человек.

12 октября в столичном фуд-корте «Депо» сработало оповещение об эвакуации, которое оказалось ложным. Причиной срабатывания сигнализации стало задымление на кухне во время приготовления пищи.