В Уссурийске произошел пожар в строящемся павильоне рядом с рынком

В Уссурийске произошел пожар в строящемся павильоне рядом с рынком

В строящемся павильоне в Уссурийске произошел пожар на площади 350 кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.

Как отмечается, пожарным удалось не допустить распространения огня на другие строения и локализовать пожар. В настоящий момент ведутся работы по его тушению. По данным спасателей, в результате случившегося никто не пострадал.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС, пожар произошел рядом с рынком.

В январе в Калининграде произошел пожар на рынке «Сельма», загорелись торговые ряды. Площадь возгорания составила около 800 кв. м, на соседние здания огонь не перебросился. В результате произошедшего никто не пострадал.