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Технологии и медиа ,  
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Компания «Гонец» назвала сферы применения системы спутниковой связи

Российскую систему спутниковой связи нового поколения «Гонец» планируют использовать на рынке промышленного интернета вещей. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил первый замгендиректора компании «Гонец» («дочка» «Роскосмоса») Олег Химочко.

По его словам, она будет востребована в нефтегазовой и транспортной сферах, в энергетике, сельском хозяйстве, добывающей промышленности и экологии. Он отметил, что с помощью обработки большого количества данных и «облачных» технологий можно будет создавать автоматизированные подсистемы в отраслях социально-экономической сферы.

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Химочко заявил, что систему будут, в частности, использовать для мониторинга перевозки грузов на территории России. По его мнению, применение российских спутниковых систем, возможно, будет необходимо закрепить законодательно.

Он добавил, что в новом поколении системы также планируют реализовать функцию спутниковой телефонии. Сейчас в России в основном представлены зарубежные компании, среди которых Iridium, Globalstar, Inmarsat и Thuraya. Химочко заявил, что даже Минобороны пользуется услугами американского оператора Iridium.

Развертывание спутниковой системы «Гонец» второго поколения начнется в 2024 году. Химочко рассказал, что всего запустят 28 спутников.

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В июне 2018 года президент России Владимир Путин рассказал о проекте развития космических и информационных технологий «Сфера». В него войдут такие уже существующие проекты, как навигационная система ГЛОНАСС, телевещательная система «Экспресс», система спутниковой связи «Гонец», а также новые проекты — система спутниковой связи «Экспресс-РВ», среднеорбитальная система широкополосного доступа в интернет «Скиф» и другие. Программа должна быть реализована к 2030 году. Согласно планам, спутниковая группировка проекта должна составить более 600 аппаратов.

Компания «Гонец» также создала совместное предприятие с британской OneWeb под названием «УанВеб». В середине февраля «дочка» «Роскосмоса» получила над ним контроль. Ее доля выросла с 40 до 51%. Представитель «Гонца» выражал надежду, что она будет способствовать решению вопросов реализации проекта британской компании на территории России с соблюдением законодательства.

Теги: спутниковая система «Гонец»
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«Дочка» «Роскосмоса» получила контроль над совместным с OneWeb бизнесом
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