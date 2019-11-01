Компания «Гонец» назвала сферы применения системы спутниковой связи

Российскую систему спутниковой связи нового поколения «Гонец» планируют использовать на рынке промышленного интернета вещей. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил первый замгендиректора компании «Гонец» («дочка» «Роскосмоса») Олег Химочко.

По его словам, она будет востребована в нефтегазовой и транспортной сферах, в энергетике, сельском хозяйстве, добывающей промышленности и экологии. Он отметил, что с помощью обработки большого количества данных и «облачных» технологий можно будет создавать автоматизированные подсистемы в отраслях социально-экономической сферы.

Химочко заявил, что систему будут, в частности, использовать для мониторинга перевозки грузов на территории России. По его мнению, применение российских спутниковых систем, возможно, будет необходимо закрепить законодательно.

Он добавил, что в новом поколении системы также планируют реализовать функцию спутниковой телефонии. Сейчас в России в основном представлены зарубежные компании, среди которых Iridium, Globalstar, Inmarsat и Thuraya. Химочко заявил, что даже Минобороны пользуется услугами американского оператора Iridium.