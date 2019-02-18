«Дочка» «Роскосмоса» получила контроль над совместным с OneWeb бизнесом

Оператор, занимающийся проектом всемирного спутникового интернета, уже рассказывал, что реструктуризирует совместное предприятие со спутниковой системой «Гонец» для соблюдения российских законов

Фото: Константин Лемешев / ТАСС

«Дочка» «Роскосмоса» АО «Спутниковая система «Гонец» получила контроль над совместным со спутниковым оператором OneWeb предприятием, занимающимся проектом всемирного спутникового интернета. Как следует из данных СПАРК, доля «Гонца» в ООО «УанВеб» выросла с 40 до 51%. Доля структуры OneWeb снизилась с 60 до 49%.

РБК направил запросы в АО «Спутниковая система «Гонец» и OneWeb. Связаться с представителем ООО «УанВеб» не удалось.

Компания OneWeb в конце января указывала, что занимается реструктуризацией совместного предприятия с АО «Гонец», партнером из России. В компании подчеркнули, что по завершении этого процесса, необходимого для соблюдения российского законодательства, «Гонец» станет основным владельцем совместного предприятия.

Так компания ответила на сообщения агентства Reuters, которое со ссылкой на несколько источников сообщило, что OneWeb предложила российский властям 12,5% в компании в обмен на необходимые ей частоты в России. Эту информацию опровергли не только власти, но и OneWeb. По словам главы Минкомсвязи Константина Носкова, в Москве такие вопросы не обсуждались.