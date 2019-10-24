СМИ сообщили об эвакуации сотен людей из ТЦ на юге Москвы

На юге Москвы из-за возгорания из ТЦ на улице Ленинская Слобода эвакуировали почти 900 человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. «Эвакуированы почти 900 человек», — заявил собеседник агентства.

ТАСС со ссылкой на источник сообщал об эвакуации 300 человек. «Интерфакс» со ссылкой на представителя московского главка МЧС также сообщил, что посетители и персонал ТЦ были эвакуированы, не уточняя, сколько человек покинули здание.

В ГУ МЧС России по Москве сообщили РБК, что «никого не эвакуировали». «По прибытии наших подразделений люди вышли самостоятельно», — сказал представитель ведомства. По его словам, вызов поступил из здания, расположенного по адресу: улица Ленинская слобода, дом 26.

В МЧС также пояснили, что в здании произошло тление жировых отложений в вытяжке на площади 2 кв. м. «Заявка пришла в 11:17, в 11:42 [тление] было ликвидировано», — сказал представитель ведомства. Сколько человек покинули здание, неизвестно.

В торговом центре «Глобал Молл», расположенном по данному адресу, также сообщили РБК, что у них не проводилась эвакуация людей из-за горения в здании.