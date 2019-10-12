В московском фуд-корте «Депо» объявили эвакуацию из-за дыма на кухне

В Москве в фуд-корте «Депо» включили оповещение об эвакуации, однако тревога оказалась ложной. Об этом РБК сообщили в «Депо».

В фуд-корте рассказали, что одновременно в трех заведениях произошло задымление. Причиной стала работа открытой кухни и образование дыма в процессе приготовления еды. В результате включилась пожарная сигнализация и система пожаротушения начала удалять дым из помещения.

«Задымления и признаков открытого огня обнаружено не было. Была передана информация по громкой связи для посетителей, что причин для паники никаких нет, возгорания нет», — сказали в «Депо».

Корреспондент РБК сообщил, что представители фуд-корта по громкой связи попросили покинуть здание, однако не объяснили причину.